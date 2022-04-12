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Япония оценила перспективы переговоров о рыболовстве с Россией

Министр Канэко заявил, что власти Японии не ожидают легких переговоров о рыболовстве с РФ

Фото: Pixabay

Министр сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии Кэндзиро Канэко оценил перспективы переговоров о рыболовстве с Россией и отметил, что страна не ожидает легкого диалога. Об этом сообщает ТАСС.

«Переговоры с Россией о рыболовстве всегда проходят трудно. Мы будем их тщательно вести, чтобы на приемлемых условиях обеспечить интересы японских промысловиков», — заявил глава ведомства.

Канэко отметил, что речь идет не только о рыбе, но и о комплексе проблем, включая территориальную. Представители МИД и рыболовных ведомств России и Японии обсудят квоты для вылова лососевых, которые родились в российских реках и юридически принадлежат России, в эксклюзивной экономической зоне Японии. Будет определена определенная денежная компенсация. В 2021 года квота составила 2 050 тонн, а выплаты – до 300 миллионов иен в зависимости от объема добытой рыбы.

Ранее российская Ассоциация добытчиков минтая предупредила о сокращении импорта рыбы в 2022 году на 28–35 процентов по сравнению с прошлым годом. По данным аналитиков, в 2021 году Россия завезла из других стран 579 тысяч тонн рыбной продукции на 2,1 миллиарда долларов; по итогам текущего года, согласно прогнозу, поставки снизятся до 385 тысяч тонн, составив 1,5 миллиарда долларов.

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Марина Совина
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