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Россия запустит больше спутников

Президент Путин заявил о планах России расширить потенциал спутниковой группировки

Фото: Роскосмос

Президент России Владимир Путин заявил, что страна расширит качественный и количественный потенциал спутниковой группировки. О том, что космических аппаратов планируется запускать больше, чем сейчас, глава государства сообщил в ходе поездки в Амурскую область. Об этом сообщает РИА Новости.

«Для дальнейшего внедрения цифровых сервисов во всех отраслях экономики, госуправлении, в образовании, здравоохранении, в повседневной жизни людей необходимо на новом уровне задействовать возможности космических информационных технологий. Для этого в рамках программы "Сфера" намерены существенно расширить количественный и качественный потенциал нашей спутниковой группировки», — сказал Путин.

В январе «Известия» сообщили, что Россия может отказаться от использования иностранных группировок спутников связи. Речь идет о 32 зарубежных спутниках американской Intelsat, французской Eutelsat, бермудской Asia Broadcast Satellite и японских JCSa.

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Иван Потапов
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