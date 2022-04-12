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В московских школах появится «космическое» направление

Ракова анонсировала открытие аэрокосмических классов в московских школах

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

С нового учебного года в московских школах откроются аэрокосмические классы. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, будущих «космическое» направление появится в рамках проекта «Инженерный класс в московской школе». Школьники будут на углубленном уровне осваивать математику, физику, информатику, а также практико-ориентированные курсы по аэродинамике и баллистике, геоинформатике, навигации и другим предметам.

Предпрофессиональные классы — одно из ключевых направлений развития московского образования. Многие дети уже со школы активно интересуются своим профессиональным будущим, и такие классы дают отличную возможность заранее познакомится с профессией и получить необходимые навыки для продолжения учебы в высших учебных заведениях. С нового учебного года совместно с «Роскосмосом» мы открываем новое направление инженерных классов — аэрокосмические классы. Это очень перспективное и востребованное направление для нашей страны

Анастасия Раковазаммэра Москвы

Сейчас разрабатывается стандарт реализации обучения в аэрокосмических классах, идет подготовка программ дополнительного образования и учебных материалов — виртуальных туров по организациям космической отрасли, лекций, которые помогут учащимся в исследовательской и проектной деятельности.

Участвовать в реализации проекта, помимо «Роскосмоса», будут Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева, Научно-производственное объединение имени Лавочкина, Ракетно-космическая корпорация «Энергия», Центр подготовки космонавтов имени Гагарина, Центральный научно-исследовательский институт машиностроения и другие.

50 000

старшеклассников получают профессиональное образование в Москве

Московские школьники получают профессиональное образование и по другим специальностям: в столице открыты предпрофессиональные медицинские, инженерные, академические, кадетские, педагогические, предпринимательские, медиа- и ИТ-классы. Для этого школы оснастили лабораторными комплексами и компьютерной техникой. Они позволяют школьникам разрабатывать прикладные проекты и проводить исследования в востребованных профессиональных отраслях.

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Инга Разумовская
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