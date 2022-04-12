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Украинские компании подали иск к России о компенсации по активам в Крыму

Украинские компании подали иск в суд США к России о компенсации по активам в Крыму

Фото: Pixabay

Группа из 11 украинских компаний подала в федеральный суд американского столичного округа Колумбия иск к России о за утраченное в Крыму имущество в размере почти 35 миллионов долларов. Об этом говорится в размещенном в электронной базе американского суда документе, пишет ТАСС.

По информации агентства, истцы обратились к суду с просьбой подтвердить компенсацию за якобы изъятие Россией их активов после вхождения Крыма в состав РФ в 2014 году, которую ранее постановил выплатить украинским компаниям арбитражный суд в Швейцарии.

«Основная сумма компенсации, которую постановил выплатить [швейцарский] арбитраж, составляет в целом 34 589 414 долларов», — говорится в документе. Также указывается, что суд должен подтвердить эту компенсацию.

Ранее сообщалось, что Украина национализирует все российское имущество на своей территории, чтобы компенсировать убытки от разрушений на фоне боевых действий. Как сообщил премьер-министр республики Денис Шмыгаль, украинские парламент и правительство уже ввели соответствующие изменения в законодательство.

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Марина Совина
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