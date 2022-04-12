Бывший сотрудник TikTok раскрыл изнанку работы в компании

Экс-работник TikTok заявил, что руководство соцсети запугивало его из-за общения с прессой

Бывший менеджер по работе с клиентами социальной сети TikTok Дилан Джанки (Dylan Juhnke) рассказал о сложностях, с которыми сталкивался в компании. На ролики, в которых он раскрыл изнанку работы в TikTok и пожаловался на то, что руководство запугивало его из-за общения с прессой, обратило внимание издание Daily Dot.

В нескольких видео, которые на данный момент удалены с платформы, Джанки поделился разочарованием от своего бывшего работодателя. В качестве примера он привел историю о том, что сотрудники офиса в Лос-Анджелесе получали не такую компенсацию за обеды, как работники из Нью-Йорка. Джанки заявил, что проблема не решалась даже после того, как ее несколько раз поднимали.

«Руководство говорит сотрудникам, что собирается что-то исправить. Спустя два года они говорят, что все еще разбираются с ситуацией», — пожаловался экс-сотрудник TikTok на нерешенные проблемы.

Джанки также утверждал, что руководство компании запугивало его за то, что он якобы общался с прессой. На просьбу журналистов Daily Dot прокомментировать эту информацию, он ответил, что его точка зрения изложена в роликах.

По данным издания, Джанки проработал в TikTok два с половиной года. Кто именно удалил с площадки ролики, в которых он критиковал бывшего работодателя, не уточняется.

В конце 2021 года несколько модераторов TikTok подали в суд на компанию ByteDance, которой принадлежит соцсеть, из-за плохих условий труда. В коллективном иске сотрудники заявили, что длительный просмотр видео, содержащих сцены жестокости, вызвал у них проблемы с психикой. Кроме того, модераторы пожаловались на график, в котором предусмотрено только три перерыва в течение рабочего дня. Сотрудники, подавшие иск, считают, что руководство TikTok могло бы ограничить их смены четырьмя часами, а также предоставить психологическую помощь.