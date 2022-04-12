Оценена вероятность запрета транзитных автоперевозок в Калининград через ЕС

Аналитик Першин: запрет транзитных автоперевозок в Калининград через ЕС маловероятен

Запрет транзитных автоперевозок в Калининградскую область через страны Евросоюза (ЕС) маловероятен, рассказал замдиректора группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Максим Першин, пишет РИА Новости.

По словам аналитика, если такое произойдет, это не будет критичным для региона. Першин напомнил, что транзитные потоки в Калининградскую область из других российских регионов, проходящие в основном через Литву, контролируются соглашением между Россией и Евросоюзом.

«К настоящему времени о каких-либо решениях о приостановке транзитных потоков в Калининград властями ЕС не объявлялось — в отношении этих потоков действует пункт, исключающий их остановку», — оценил эксперт вероятность введения ограничений.

Ранее губернатор Калининграда Антон Алиханов высказался о возможной транспортной блокаде города. Алиханов прокомментировал пятый пакет новых санкций Евросоюза, включающий ограничения по автотранзиту через территорию ЕС. Он заявил, что меры не ограничат транзит между городом и Россией.