Названы три главных тренда летних отпусков в России

В Ростуризме назвали активный отдых на природе одним из главных трендов лета 2022 года

Заместитель главы Ростуризма Елена Лысенкова перечислила три главных тренда летних отпусков в России. Среди них — пляжи, красивые деревни, а также активный отдых на природе, передает KP.RU.

По мнению специалиста, наибольшей популярностью в летний период будут пользоваться теплые пляжные направления. Путешественники выбирают для отпуска побережья Черного моря, Балтики и Каспия. Также востребован будет отдых у рек и озер.

Еще одним новым трендом лета 2022 года названы культурно-познавательные маршруты в города и уникальные деревни России. Отмечается, что продолжительному отдыху соотечественники предпочитают короткие поездки на три-четыре дня. Замыкают тройку лидеров экологические и активные маршруты. По словам замглавы Ростуризма, спрос на подобные поездки по сравнению с допандемийными годами вырос в два раза.

Ранее эксперты туриндустрии назвали главные тренды в путешествиях в 2022 году. Прежде всего поменялась география поездок россиян. Если раньше наблюдался спрос на бронирование отелей в Ялте, Сочи и Алуште, то в настоящее время туристы стали чаще интересоваться проживанием в Уфе, Волгограде, Калининграде, Москве и Воронеже.