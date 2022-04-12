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В Южноуральске запустили производство транспортных систем для золотодобычи

В Южноуральске запустили производство техники для золотодобычи

Фото: Игорь Егоров / РИА Новости

Компания «Политранс», являющаяся одним из ведущих российских разработчиков и производителей тяжеловозной прицепной техники, создала и начала производство собственных транспортировочных систем для перевозки тяжелой техники, необходимой для золотодобычи. Производство расположено в городе Южноуральске Челябинской области. Об этом сообщает информагентство «Первое областное».

Ранее необходимая для золотодобычи тяжелая техника перевозилась с помощью транспортных систем, произведенных в Финляндии. Отечественное оборудование, по словам разработчиков, дешевле и эффективнее — с помощью российских систем можно перевозить тяжелые гидравлические экскаваторы массой от 50 до 400 тонн. Две таких системы уже работают на месторождениях Южного Урала, одна — в Сибири.

Предприятие готово поставлять аналог финской транспортировочной системы на все месторождения России. Для этого компания готовится увеличить собственные мощности и выпускать по 100 единиц техники в месяц.

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Татьяна Романова
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