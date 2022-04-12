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Певица Валерия рассказала о жизни в жуткой избе

Российская певица Валерия рассказала, что после переезда в Подмосковье жила в жуткой избе

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Российская певица Валерия рассказала, что после переезда в Подмосковье жила в жуткой избе, у которой не закрывалась дверь. Артистка поделилась подробностями в разговоре с изданием «Москвич Mag».

Валерия переехала в Москву в возрасте 17 лет из города Аткарск Саратовской области. На протяжении нескольких недель ей пришлось жить в городе Болшево, который теперь является районом Королева. Певица поселилась в доме, где незадолго до ее переезда скончалась женщина.

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«Тогда очень тяжело было что-либо найти, но отыскалась эта страшно грязная жуткая изба, в которой стояли невыносимые запахи. Как выяснилось потом, она еще и не запиралась изнутри», — рассказала певица.

По словам Валерии, она также жила в районе станции метро «Речной вокзал» и снимала комнату рядом со станцией «Щукинская». Через некоторое время певица переехала в старую квартиру на улице Пятницкая. Валерия отметила, что жилье находилось в очень плохом состоянии.

Ранее о скитаниях по Москве рассказал российский певец и лидер поп-группы «Руки вверх!» Сергей Жуков. После переезда в столицу в 1995 году у него не было собственного жилья, и на протяжении 25 лет ему приходилось жить в съемных квартирах. Спустя время Жуков приобрел жилье в Таганском районе.

Нина Ташевская
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