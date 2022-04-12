Россиянин держал взаперти и жестоко избивал беременную подругу

Житель Волгограда держал взаперти и избивал подругу после известия о ее беременности

Житель Волгограда держал взаперти в квартире и жестоко избивал подругу, узнав о ее беременности. Об этом сообщается на портале V1.

Все произошло в декабре 2021 года в доме на улице Тимирязева в Советском районе. По данным правоохранителей, 27-летняя женщина приехала в гости к своему молодому человеку и планировала поделиться с ним радостным известием. Однако, узнав о беременности, россиянин рассвирепел, начал бить возлюбленную и угрожать ей убийством.

Женщина в какой-то момент сумела отправить сообщение своей матери. Россиянка практически сразу же приехала вызволять дочь вместе с сотрудником полиции.

Предполагается, что 25-летний молодой человек намеренно старался ударить подругу по животу, половым органам, тазу. Позже медики диагностировали у женщины колото-резаное ранение ягодицы, многочисленные ссадины лица, головы рук.

От ребенка женщина в итоге решила избавиться. Сейчас состояние ее здоровья не вызывает опасений.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде ареста.

Ранее житель Перми похитил беременную подругу и почти три часа избивал ее сковородой, а также шнуром от телевизора. Россиянина задержали, когда он пошел в магазин за пивом. Пострадавшая девушка в тот момент находилась вместе с ним.