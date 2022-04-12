В Венесуэле предрекли расплату жителей ЕС за экономическую войну против России

Глава Минобороны Венесуэлы предрек, что расплата за экономическую войну ждет жителей ЕС

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес предрек, что расплата за экономическую войну против России ждет жителей Европейского Союза (ЕС). Об этом пишет РИА Новости.

«Экономическая война, подобная той, что навязывается России, возвращается к тем, кто ее развязывает... Европейские народы расплачиваются за последствия», — заявил Лопес в ходе встречи с командным составом.

Глава Минобороны напомнил, что кризис на Украине стал причиной дефицита продуктов питания на глобальном уровне. Он предложил посмотреть на то, что произошло в результате государственного переворота 2014 года на Украине, подготовленного всем Западом.

«Посмотрите, какие последствия имел этот государственный переворот, какие последствия переживает сегодня все человечество: продукты питания дорожают, на энергетическом рынке энтропия, все последствия еще предстоит увидеть, они уже начинают ощущаться во всем мире», — сказал министр.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк прогнозирует, что ВВП России сократится на 11,2 процента в 2022 году из-за санкций и сокращения внутреннего спроса. По словам специалистов Всемирного банка, прогноз зависит от того, как будет проходить спецоперация России на Украине, а также от ответа мирового сообщества.