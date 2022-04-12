В Госдуме предложили на десять лет запретить YouTube

Депутат Госдумы Черняк предложил законодательно запретить YouTube на десять лет в России

Депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк предложил законодательно запретить минимум на десять лет на территории России доступ к видеохостингу YouTube. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

«Я намерен предложить руководству Государственной Думы рассмотреть вопрос законодательно запретить работу YouTube на территории нашей страны минимум на десять лет», — сказал он, добавив, что даже если через несколько лет YouTube захочет вернуться, у него это не получится, а его место быстро займут отечественные сервисы.

Черняк подчеркнул, что блокировку канала «Дума ТВ» можно расценивать как цензуру и провокационное нарушение прав и свобод, а также монополию на продвижение информации. «Сервис сам себе создал все условия, чтобы оказаться вне закона на территории России», — заявил он.

По словам политика, команда «ДумаТВ» будет продолжать доносить информацию россиянам на отечественных площадках, в то время как видеохостинг YouTube может попасть под максимально жесткие меры реагирования.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой отреагировал на блокировку канала нижней палаты парламента «ДумаТВ» в YouTube и раскритиковал платформу, обвинив ее в ведении «откровенно подрывной и антироссийской деятельности». Парламентарий призвал принять меры в отношении видеохостинга и упрекнул его в том, что тот «наводнен чудовищными фейками и контекстной рекламой.