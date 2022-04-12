Роспотребнадзор допустил рост заболеваемости COVID-19 из-за снятия ограничений

Роспотребнадзор заявил, что снятие ограничений повлечет рост заболеваемости COVID-19

Снятие ограничений, которые вводились для профилактики COVID-19, повлечет за собой рост заболеваемости. Такое предупреждение на своем сайте опубликовал Роспотребнадзор.

«Эпидемиологическая обстановка в мире остается сложной, в связи с этим решения о снятии противокоронавирусных ограничений должны основываться исключительно на данных о динамике заболеваемости на конкретной территории», — говорится в заявлении.

В ведомстве допустили, что необоснованное и преждевременное снятие ограничительных мер может привести к росту заболеваемости, который, в свою очередь, приведет к новым ограничениям.

По данным Роспотребнадзора, по итогам недели превышение среднероссийских показателей заболеваемости COVID-19 было зарегистрировано в 46 субъектах России.

За минувшие сутки в России выявили 10 910 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии составило 18 018 825.