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Роспотребнадзор допустил рост заболеваемости COVID-19 из-за снятия ограничений

Роспотребнадзор заявил, что снятие ограничений повлечет рост заболеваемости COVID-19

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Снятие ограничений, которые вводились для профилактики COVID-19, повлечет за собой рост заболеваемости. Такое предупреждение на своем сайте опубликовал Роспотребнадзор.

«Эпидемиологическая обстановка в мире остается сложной, в связи с этим решения о снятии противокоронавирусных ограничений должны основываться исключительно на данных о динамике заболеваемости на конкретной территории», — говорится в заявлении.

В ведомстве допустили, что необоснованное и преждевременное снятие ограничительных мер может привести к росту заболеваемости, который, в свою очередь, приведет к новым ограничениям.

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По данным Роспотребнадзора, по итогам недели превышение среднероссийских показателей заболеваемости COVID-19 было зарегистрировано в 46 субъектах России.

За минувшие сутки в России выявили 10 910 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии составило 18 018 825.

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Никита Абрамов
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