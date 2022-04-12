Россиянин стал фигурантом дела из-за найденного им клада

В Магадане на мужчину завели дело из-за найденного им 13 лет назад клада на 91 млн рублей

В Магадане местный житель предстанет перед судом за попытку продать драгоценности, найденные им 13 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областной прокуратуре.

Установлено, что летом 2008 года мужчина обнаружил клад в поселке Хасын. В мешке оказались золотые слитки, россыпь стружки и массивные цепи из драгоценного металла общим весом 22 килограмма. Стоимость находки составила более 91 миллиона рублей.

13 лет россиянин хранил ценности в тайнике, а в декабре прошлого года попытался их продать. Мужчину сразу же задержали сотрудники ФСБ.

Против него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 191 УК РФ («Незаконные хранение и перевозка драгоценных металлов в крупном размере»).

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу магаданца.