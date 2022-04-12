Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Россиянин стал фигурантом дела из-за найденного им клада

В Магадане на мужчину завели дело из-за найденного им 13 лет назад клада на 91 млн рублей

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Магадане местный житель предстанет перед судом за попытку продать драгоценности, найденные им 13 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областной прокуратуре.

Установлено, что летом 2008 года мужчина обнаружил клад в поселке Хасын. В мешке оказались золотые слитки, россыпь стружки и массивные цепи из драгоценного металла общим весом 22 килограмма. Стоимость находки составила более 91 миллиона рублей.

13 лет россиянин хранил ценности в тайнике, а в декабре прошлого года попытался их продать. Мужчину сразу же задержали сотрудники ФСБ.

Против него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 191 УК РФ («Незаконные хранение и перевозка драгоценных металлов в крупном размере»).

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу магаданца.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Рубникович
Обсудить
Последние новости
В Минобороны сообщили о срыве попытки украинских военных вырваться из Мариуполя
В столичное метро доставили скафандр и макет ракеты ко Дню космонавтики
Врач назвал пять ранних признаков рака легких
Россиянин жестоко избил десятилетнего школьника посреди улицы и попал на видео
В ВФЛА объяснили отказ от обращения в суд из-за отстранения россиян
Минобороны показало кадры произведенного с корабля залпа «Калибров»
Депутат Рады сообщил об участии бывшего вице-премьера Грузии в боях на Украине
Ле Пен сменила лозунг избирательной кампании перед вторым туром
Владельцы салона красоты решили сделать ремонт и нашли жуткую потайную комнату
Малышева рассказала о неочевидных опасных причинах боли в пояснице
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.