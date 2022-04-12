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Лукашенко оценил возможности Белоруссии пословицей

Президент Лукашенко оценил возможности Белоруссии пословицей про маленький золотник

Фото: Mikhail Klimentyev / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил возможности республики пословицей. О них он высказался на переговорах со своим российским коллегой Владимиром Путиным на космодроме Восточный в Амурской области, передает БЕЛТА.

Лукашенко призвал не думать, что «Россия — мощь, а Белоруссия маленькая», и пообещал, что республика непременно выстоит в текущих обстоятельствах.

«Мал золотник, да дорог. Мы знаем, что положить на чашу весов. Мы выстоим», — заявил белорусский президент.

12 апреля Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Он встретился с Путиным на космодроме «Восточный» в Амурской области, где ознакомился с ходом строительства стартового космического комплекса. До этого сообщалось, что лидеры двух государств во время встречи на космодроме также планируют обсудить ситуацию на Украине и меры, которые Минск и Москва будут принимать для противодействия санкциям западных стран.

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Георгий Нестеров
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