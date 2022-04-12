Терапевт назвал сосудистые звездочки первыми сигналами десяти болезней

Гематолог Кузнецов предупредил, что сосудистые звездочки могут говорить о диабете

Врач-гематолог, терапевт первой категории Олег Кузнецов назвал болезни, при которых появляются сосудистые звездочки (телеангиоэктазии). В беседе с изданием «Доктор Питер» он объяснил, что звездочки могут стать одними из первых сигналов о неполадках в организме при как минимум десяти болезнях.

По словам врача, если окраска элементов звездочки ярко-красная или пурпурная — это сосудистые звездочки из артерий и капилляров, если вишнево-синие — это венулы.

Кузнецов предупредил, что сосудистые звездочки могут говорить о развивающейся варикозной болезни и еще как минимум девяти заболеваниях: инфекционных поражениях (ВИЧ и СПИД, сифилис), онкологических патологиях, куперозе, тяжелых поражениях печени (цирроз, фиброз), заболеваниях соединительной ткани, патологиях аутоиммунного характера, розацеа, сахарном диабете или радиоактивном облучении с последствиями в виде лучевой болезни.

Звездочки могут появляться и у здоровых людей, уточняет врач. В частности, они могут сопровождать набор веса, беременность, климакс, а также формироваться из-за вредных привычек, повторяющихся физических перегрузок и длительного дефицита витамина С.

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