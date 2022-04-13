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В Москве подорожали все типы новостроек

В Москве подорожали все типы новостроек за первый квартал 2022 года

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

За первый квартал 2022 года относительно четвертого квартала 2021-го в Москве подорожали все типы новостроек. Сильнее всего цены поднялись в элитном сегменте — на 13 процентов. Об этом говорится в материалах консалтинговой компании «Коллиерз Интернешнл», сообщает РБК.

В элитном сегменте стоимость квадратного метра жилья достигла 1,8 миллиона рублей. В премиум-классе новостройки подорожали на 10 процентов, до 772 тысячи рублей за «квадрат».

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В комфорт-классе зафиксировали динамику в 8 процентов — стоимость достигла 284 тысяч рублей. Квадратный метр жилья бизнес-класса подорожал до 421 тысячи рублей, то есть фиксируется изменение на 7 процентов.

Аналитики объяснили подорожание несколькими причинами. «На фоне экономической нестабильности застройщики, ожидая роста себестоимости строительства, увеличили цены в значительной части проектов элит-класса. Также из-за существенных валютных колебаний ценники части проектов были переведены в доллары», — пояснили в компании.

Ранее в агентстве элитной недвижимости Kalinka Group выяснили, что за первый квартал 2022 года на рынке недвижимости в Москве предложение сократилось до 275 тысяч квадратных метров. Показатель стал минимальным с 2014 года.

Нина Ташевская
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