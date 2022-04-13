В Херсоне обнаружили архив с личными делами украинскими силовиков

Сотрудники силовых ведомств РФ нашли в детской больнице Херсона дела украинских силовиков

Сотрудники силовых ведомств России обнаружили в Херсоне, который находится под контролем российской армии, спрятанный архив с личными данными украинских силовиков. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Дела и медкарты сотрудников силовых ведомств Украины были найдены в Херсонской детской областной больнице. Сотрудники архива медицинского учреждения отвергли свою причастность к данным документам и признали, что не понимают, как они попали в детское учреждение. Они также сослались на действия прежнего руководства, которое сбежало из города до прихода российских войск.

Отмечается, что российские силовики заполучили интересные с оперативной точки зрения документы, в том числе личные характеристики на сотрудников полиции Херсонской области и ряд других материалов, которые не обнародованы в интересах следствия.

Ранее российские силовики заполучили оперативные документы Службы безопасности Украины (СБУ) в Херсоне под грифом «совершенно секретно». Часть попавших в СМИ документов связана с работой СБУ по давлению на представителей Украинской православной церкви Московского патриархата и «пророссийски настроенных» казачьих общин. Также известно о бумагах касательно работы СБУ с агентурой в Херсоне, включая псевдонимы агентов.