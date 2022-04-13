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Правительство России отказалось поддержать предложение о продаже алкоголя на АЗС

Шульгинов: правительство не поддержало предложение Минэнерго о продаже алкоголя на АЗС

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Министр энергетики России Николай Шульгинов рассказал, что правительство не поддержало предложение его ведомства разрешить продавать алкогольные напитки на АЗС. Об этом он заявил в интервью изданию «Известия».

По его словам, Минэнерго уже выходило с такой мерой, и несколько лет назад она была поддержана в правительстве. Тем не менее, в данное время данная инициатива не получила одобрения в кабмине.

Шульгинов объяснил, что продажа алкоголя на АЗС могла бы повысить эффективность деятельности независимых заправок и способствовать снижению стоимости бензина. Так, по оценке министерства, цена за литр топлива могла бы сократиться на 0,3 рубля.

В середине марта сообщалось, что Минэнерго разработало и направило в правительство обширный список мер поддержки российского энергосектора. Среди основных предложений были снижение налоговой нагрузки для нефтяных компаний, продление сроков модернизации нефтеперерабатывающих заводов по заключенным соглашениям с нефтекомпаниями и легализация продажи алкоголя на заправках.

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Марина Совина
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