Байдарочники открыли сезон водного туризма в Орловской области

Водное ралли «Весна-2022» провели байдарочники в Орловской области

В Орловской области байдарочники провели ежегодное соревнование «Водное ралли-2022», открыв сезон водного туризма. Как уточняет KP.RU, участники мероприятия сплавлялись по рекам Цон и Ока. Несмотря на непогоду, россияне за два дня преодолели дистанцию, которая составила около 45 километров.

Состязания проводились в нескольких категориях. Занявших призовые места наградили призами и дипломами областного управления физкультуры и спорта.

Обладателем главного приза в самой массовой категории — мужчины на двухместных байдарках — стал экипаж Дениса Балагутина, возглавляющего группу «Походная романтика». Рассказывая о прошедшем соревновании, он отметил, что талые воды с полей и обильные дожди заметно подняли уровень воды в реке Цон, что сделало невозможным проход под низководными мостами, которые пришлось обносить.

«Завалы из стволов поваленных поперек реки деревьев также присутствовали, но опыт многочисленных сплавов среди подобного "бурелома" позволял преодолевать их без особого труда. Хотя один раз, надо признаться, пришлось "пощекотать нервы" — протискиваясь на быстром течении под очередным поваленным бревном, в лодку буквально хлынула вода, но вовремя выбрались, выровнялись и погребли дальше», — рассказал Балагутин журналистам.

Ранее сообщалось, что на берегу озера Байкал с 9 по 13 марта прошел фестиваль гоночных дисциплин «Байкальская миля — 2022». Отмечалось, что впервые фестиваль «Байкальская миля» провели в 2019 году. Мероприятие, получившее статус международного, проходит ежегодно.