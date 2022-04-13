Выживший в бойне на военном аэродроме Воронежа потребовал миллион рублей

Выживший в бойне на военном аэродроме Воронежа срочник потребовал выплатить ему миллион

Бывший срочник Виктор Фирсов подал иск к Минобороны России о взыскании одного миллиона рублей в качестве компенсации за ранения, полученные им в результате бойни, устроенной солдатом Антоном Макаровым на военном аэродроме «Балтимор» в Воронеже осенью 2020 года. Об этом сообщает KP.RU.

Пострадавший обратился в Ленинский районный суд Курска. Фирсов, единственный выживший, получил два пулевых ранения в ходе нападения сослуживца, после чего ушел со службы.

Макарова признали невменяемым и направили на принудительное лечение. 18 января Второй Западный окружной военный суд вынес решение об освобождении его от уголовной ответственности. Суд сослался на заключение психолого-психиатрической экспертизы, в котором говорится, что Макаров во время совершения преступлений и до настоящего времени страдает психическим расстройством, в связи с чем не осознает характер и общественную опасность своих действий. При этом эксперты решили, что он не был в состоянии аффекта во время расстрела сослуживцев.

По данным следствия, рано утром 9 ноября 2020 года 20-летний Макаров топором убил офицера, забрал его табельное оружие и застрелил сослуживцев. Двое из них погибли, один был ранен. После чего Макаров скрылся. Его задержали полицейские в 47 километрах от Воронежа в тот же день.

