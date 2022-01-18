Расстрелявший сослуживцев в Воронеже солдат Макаров избежал колонии

Второй Западный окружной военный суд вынес решение по делу солдата-срочника Антона Макарова, устроившего бойню на военном аэродроме «Балтимор» в Воронеже, в результате чего были убиты трое его сослуживцев. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Воронежского гарнизонного военного суда, в здании которого проходили слушания.

В связи с признанием подсудимого невменяемым, он освобожден от уголовной ответственности. Суд ссылается на заключение психолого-психиатрической экспертизы, в котором говорится, что Макаров во время совершения преступлений и до настоящего времени страдает психическим расстройством, в связи с чем не осознает характер и общественную опасность своих действий. При этом эксперты решили, что он не был в состоянии аффекта во время расстрела сослуживцев.

Солдат избежал отбытия наказания в колонии, его направят на принудительное лечение в психиатрический стационар. Заседание суда прошло в закрытом режиме.

По данным следствия, рано утром 9 ноября 2020 года 20-летний Макаров топором убил офицера, забрал его табельное оружие и застрелил сослуживцев. Двое из них погибли, один был ранен. После чего он скрылся. Его задержали полицейские в 47 километрах от Воронежа в тот же день.