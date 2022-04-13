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Бастрыкин поручил расследовать обстрел пропускного пункта на границе с Украиной

Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела пропускного пункта в Курской области
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил расследовать обстрел пропускного пункта в Курской области на границе с Украиной и возбудить уголовное дело. Об этом говорится на сайте СК.

Также глава СК дал поручение провести осмотр места происшествия, «зафиксировать все следы преступной деятельности и принять меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления».

13 апреля в деревне Гордеевка Курской области со стороны Украины был обстрелян пропускной пункт. Пограничники подавили огневые точки ответным огнем, с российской стороны жертв нет. 9 апреля на российско-украинской границе около деревни Елизаветовка в Курской области обстреляли пограничный пост, никто не пострадал.

Марина Совина
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