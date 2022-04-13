Дом в российском городе загорелся из-за биткоинов

Жилой дом в Иркутске загорелся из-за майнинга

Жилой дом в российском городе загорелся из-за использования оборудования для майнинга. Инцидент произошел в Иркутске, уточняет областное ГУМЧС.

О пожаре в пятиэтажном доме на улице Полярная сообщили в пять утра 13 апреля. Одна из квартир на пятом этаже загорелась, из-за чего подъезд заполнился дымом. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек, прибывшие пожарные вывели из квартир на верхних этажах и из соседнего подъезда еще 30 жильцов. Так как дом газифицирован, существовала угроза взрыва.

В загоревшейся квартире обнаружили поврежденные огнем оборудование для майнинга и шумобокс — приспособление для подавления шума и вибрации при добыче биткоинов. Отсутствовавший во время пожара хозяин квартиры рассказал, что около пяти часов утра его оборудование выключилось, а спустя десять минут соседи сообщили ему о возгорании. Пожар повредил мебель и личные вещи владельца квартиры, в ликвидации огня участвовали 12 пожарных.

Состоящие из горючих материалов шумо- и виброизоляционные боксы создают дополнительную пожарную нагрузку. В МЧС отметили, что в Прибайкалье значительно участились пожары, на месте которых было обнаруживают поврежденное оборудование для майнинга. С начала 2022 года такие приспособления нашли на 12 местах происшествия. Майнеры часто устанавливают технику на балконах и в пустых квартирах, оставляя ее работать без присмотра на длительное время.

В марте эксперты «АльфаСтрахования» включили пожары в список основных угроз для недвижимости. На долю возгораний, которые происходят в том числе из-за коротких замыканий, приходятся 6,8 процента всех страховых случаев. Пожары вошли в тройку лидеров перечня, уступив заливам водой — они составляют 82 процента страховых случаев.