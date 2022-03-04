Названы основные угрозы для квартир россиян

Наибольший ущерб квартирам россиян приносят заливы водой, пожары и противоправные действия третьих лиц. Такие основные угрозы для недвижимости граждан назвали эксперты «АльфаСтрахования», пресс-релиз есть в распоряжении «Ленты.ру».

На заливы водой приходится 82 процента страховых случаев. Пожары, которые происходят в том числе из-за коротких замыканий или удара молнии, составляют 6,8 процента страховых случаев. На долю противоправных действий третьих лиц приходится 2,4 процента.

Пандемия и удаленная работа никак не повлияли на перечень основных угроз для квартир: в 2019 году большая часть страховых случаев все так же приходится на заливы, пожары и противоправные действия третьих лиц, в том числе кражи. Однако доля последней категории несколько сократилась в 2021 году по сравнению с 2019 годом, так как граждане реже покидали свои дома.

Ранее в феврале россиян предупредили о новом виде мошенничества в сфере жилищно-коммунальных услуг. Злоумышленники приезжают к владельцам под видом слесарей и предлагают починить дверные замки. Своих жертв мошенники находят среди пользователей, которые ищут специалистов для ремонта через интернет.