Болгария приняла решение об эвакуации своих моряков из Мариуполя

Премьер Болгарии Петков объявил об эвакуации болгарских моряков из Мариуполя в Донецк

Часть моряков болгарского грузового судна «Царевна» будут эвакуированы из Мариуполя в Донецк. С таким объявлением выступил премьер-министр Болгарии Кирилл Петков, говорится на сайте правительства страны.

По словам Петкова, 14 граждан Болгарии и один украинец, выпускник Болгарского военно-морского училища, уже покинули порт Мариуполя. Из Донецка группа вернется в Болгарию. При этом другая часть экипажа — трое граждан Болгарии и двое граждан Украины, включая капитана судна, отказались от эвакуации.