Cтало известно количество желающих открыть собственный бизнес россиян

«Работа.ру»: 46 процентов россиян хотят открыть собственный бизнес

Почти половина россиян хотела бы открыть собственный бизнес, выяснили аналитики сервиса «Рабoта.ру», опросив 3000 респондентов. Об этом стало известно РИА Новости.

Так, 46 процентов отметили, что желают открыть бизнес, большая часть из них из Москвы (24 процента) и Санкт-Петербурга (7 процентов). Только 27 процентов респондентов сообщили, что готовы открыть бизнес уже в течение этого года. 41 процент заявил, что на подготовку ему понадобится 2-3 года, а трети участников исследования (32 процента) необходимо четыре-пять лет.

47 процентов респондентов указали, что для открытия своего дела им необходимо получить профильные знания и образование. 18 процентов опрошенных уверены, что в открытии бизнеса поможет снижение конкуренции в отрасли, а 11 процентов отметили пользу от снятия коронавирусных ограничений. В варианте «Другое» 5 процентов опрошенных чаще всего отмечали стабильную экономическую обстановку.

Ранее россиянам назвали худшие профессии для получения ипотеки. Так, сообщается, что сложности с одобрением ипотеки в Москве в 2022 году могут возникнуть у недавно открывших бизнес предпринимателей, сотрудников сферы услуг и ресторанного бизнеса. Аналитики «Финам» также предрекли трудности с такой покупкой работающим курьерами, в ЧОП и автомастерских.

