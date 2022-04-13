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В торговом центре Калифорнии произошла стрельба

В Викторвилле штата Калифорния в результате стрельбы в ТЦ пострадала девятилетняя девочка

Фото: Pixabay

В торговом центре города Викторвилл штата Калифорния произошла стрельба, об этом сообщил местный телеканал KTLA со ссылкой на полицию.

В результате произошедшего пострадала девятилетняя девочка. Известно, работа торгового центра была приостановлена, а посетители эвакуированы. Сама девочка доставлена в больницу и находится в стабильном состоянии. Полиция разыскивает стрелявшего.

Ранее 12 апреля неизвестный открыл стрельбу на станции метро в Нью-Йорке. В результате пострадали 13 человек, один из них находится в критическом состоянии. Представители полиции рассказали СМИ, что преступник сначала бросил предмет, похожий на взрывное устройство, и затем открыл огонь по пассажирам.

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Марина Совина
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