В торговом центре Калифорнии произошла стрельба

В Викторвилле штата Калифорния в результате стрельбы в ТЦ пострадала девятилетняя девочка

В торговом центре города Викторвилл штата Калифорния произошла стрельба, об этом сообщил местный телеканал KTLA со ссылкой на полицию.

В результате произошедшего пострадала девятилетняя девочка. Известно, работа торгового центра была приостановлена, а посетители эвакуированы. Сама девочка доставлена в больницу и находится в стабильном состоянии. Полиция разыскивает стрелявшего.

Ранее 12 апреля неизвестный открыл стрельбу на станции метро в Нью-Йорке. В результате пострадали 13 человек, один из них находится в критическом состоянии. Представители полиции рассказали СМИ, что преступник сначала бросил предмет, похожий на взрывное устройство, и затем открыл огонь по пассажирам.