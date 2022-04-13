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Доказана польза кофе для сердца

Ученые Мельбурнского университета доказали, что кофе улучшает работу сердца

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Ученые Мельбурнского университета в Австралии доказали, что ежедневное употребление кофе улучшает работу сердечно-сосудистой системы, снижая риск различных заболеваний, включая аритмию. На основе такого результата исследователи пришли к выводу, что кофе можно рассматривать как часть здорового питания. Об этом сообщается в трех статьях, опубликованных в Journal of the American College of Cardiology.

Специалисты обнаружили, что употребление кофе (молотого или растворимого) в количестве не менее 2–3 чашек в день связано со значительным снижением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также связанной с ними и с другими причинами смертности. В первом исследовании были проанализированы данные 382 535 человек со средним возрастом 57 лет. Оказалось, что 2–3 чашки кофе в день в течение 10-летнего периода способствовали уменьшению риска сердечно-сосудистых заболеваний в 1,1 раза, а смертности — в 1,16 раза.

Во втором исследовании с участием 502 543 человек было показано, что регулярное употребление кофе связано с уменьшением смертности от распространенных сердечно-сосудистых заболеваний. Среди 24 111 участников с диагностированной аритмией употребление только одной чашки кофе в день было связано с самым низким риском смертности, особенно у пациентов с фибрилляцией или трепетанием предсердий.

Третье исследование показало, что употребление 2–3 чашек молотого кофе в день связано со значительным снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, а при употреблении растворимого кофе это снижение было меньшим. Кроме того, кофе без кофеина также способствовало снижению смертности, что указывало на присутствие некофеиновых соединений, влияющих на здоровье людей.

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Александр Еникеев
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