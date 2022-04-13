Назван самый модный цвет весны

Daily Mail: оранжевый стал самым модным цветом весны 2022 года

Модный редактор Daily Mail Линда Келси назвала оранжевый самым модным цветом весны 2022 года. Об этом сообщается на сайте издания.

Утверждается, что оттенки оранжевого стали широко популярны среди знаменитостей по всему миру. В числе их поклонниц оказались певица Карли Клосс, актриса Лили Коллинз и герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон.

По словам автора, многие люди ошибочно убеждены в том, что оранжевый цвет «трудно носить, так как он мало кому подходит». Келси, в свою очередь, уверена, что в действительности яркие тона в одежде только подчеркивают оттенки волос и кожи.

Отмечается, что оранжевый цвет оказывает значительное влияние на настроение человека. Одно из недавних исследований, проведенное порталом VeryWell Mind, показало, что он вызывает чувство радости и прилив энергии. Кроме того, многие дизайнеры интегрировали оранжевые оттенки в свои коллекции. Например, Michael Kors создал линейку сумок в морковном и медном тонах. Одежду подобных цветов также представили Dior, Versace и Prada на Неделе моды в текущем году.

Ранее в апреле журналистка InStyle Лора Рейли назвала купальники в ретростиле самыми модными в 2022 году. По информации издания, количество поисковых запросов на упомянутый вид плавательных костюмов заметно выросло за последние шесть месяцев. Так, например, за этот период интерес к драпированным бикини увеличился на 463 процента, а бикини в клетку стали искать в Google чаще на 264 процента.