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Лукашенко похвалил Путина за неочевидные последствия спецоперации на Украине

Лукашенко назвал Путина молодцом за прекращение «всех коронавирусов» в мире

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Российский президент Владимир Путин решением начать спецоперацию на Украине фактически прекратил распространение коронавирусной инфекции в мире. Об этом заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает РИА Новости.

«Вчера Путину говорю: слушай, ты молодец — война войной, но ты мгновенно прекратил все коронавирусы в мире, все выздоровели», — раскрыл Лукашенко неожиданные последствия решения Путина. Он добавил, что коронавирусная пандемия — часть «передела мира», в котором Белоруссия идет по правильному пути.

Лукашенко добавил, что также считает правильной выбранную Минском стратегию борьбы с коронавирусом. «У нас все хорошо. Мы скоро разберемся в коронавирусе и оценим и плюсы, и минусы. Я не хочу сказать, что мы там все правильно делали. Но за весь промежуток времени всего смертей около 8 тысяч было», — поделился размышлениями белорусский президент.

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Белоруссия с начала пандемии не вводила национальных карантинов, а масочный режим вводился ограниченно. Кампания по вакцинации против вируса в республике также шла низкими темпами — к концу 2021 года полную дозу получили только 39 процентов населения, в то время как в России в то же время вакцинировались 45 процентов.

Ранее Лукашенко дал совет заразившимся коронавирусом. Белорусский лидер уверен, что все болезни находятся в голове и сказал, что главное — «не париться».

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Дмитрий Настасьев
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