Российские экологические фонды потеряли 57 процентов пожертвований

Россияне перестали тратить деньги на спасение планеты — экологические фонды потеряли более половины пожертвований в марте 2022 года. Снижение количества переводов зафиксировали аналитики платформы «Если быть точным» и платежного сервиса CloudPayments, данные исследования приводит Агентство социальной информации.

Организации по защите природы потеряли 57 процентов разовых и 49 процентов регулярных платежей. При этом отмечается рост среднего размера пожертвований — в феврале он составлял 729 рублей, а в марте — 759 рублей.

Меньше средств стали получать и другие благотворительные фонды. За месяц количество разовых переводов в помогающие социально уязвимым группам населения организации упало на 40 процентов, регулярных — на 54 процента, а средний чек вырос с 894 до 990 рублей. Фонды поддержки больных людей потеряли 54 процента разовых и 53 процента регулярных платежей. Размер всех переводов в правозащитные организации значительно увеличился — с 950 рублей до 1399 рублей — при этом количество разовых пожертвований сократилось на 9 процентов, а регулярных — на 61 процент.

В декабре 2021 года россиян предупредили о дорогом последствии спасения планеты от глобального потепления. Эксперты заявили, что введение ценовой политики в отношении выбросов парниковых газов скажется на стоимости коммунальных услуг. В особенности это коснется тарифов на зависимую от угля и газа теплоэнергию — ее стоимость вырасти на 15,6 процента.