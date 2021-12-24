Россияне заплатят за спасение планеты

Введение ценовой политики в отношении выбросов парниковых газов в России скажется на стоимости коммунальных услуг. Об этом свидетельствует анализ Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук, сообщают «Ведомости».

Автор исследования Андрей Колпаков отмечает, что сильнее всего новая политика повлияет на тарифы на теплоэнергию, поскольку она зависит от газа и угля. Стоимость тепловой энергии может вырасти на 15,6 процента, электрической — на 4,9 процента, природного газа — на 2,1 процента. Исследователи оценили разовый прирост, основываясь на плате за выбросы углекислого газа в размере 700 рублей за тонну CО2-эквивалента — примерно такой уровень «налога», по их мнению, может применяться в России. При этом авторы отмечают, что тарифы за ЖКУ для населения могут существенно не измениться, так как государство контролирует ценообразование ЖКХ.

После введения налога на выбросы могут значительно подорожать удобрения — на 8,7 процента. Стоимость цемента увеличится на 6,3 процента, угля — на 3,9 процента, стали — на 3,7 процента. При этом бензин подорожает несущественно: его цена вырастет на 0,4 процента. Средневзвешенный прирост цен в экономике, по оценкам РАН, составит 0,8 процента. Снижение выбросов углекислого газа является одной из ключевых целей, достижение которой необходимо для спасения планеты от глобального потепления.

По словам первого вице-президента ЦСР Татьяны Радченко, то, насколько сильно ценовая политика повлияет на стоимость продукции, будет зависеть от эластичности спроса и возможности переключиться на других поставщиков, в том числе импортных. Директор ИНП РАН Александр Широв отмечает, что любой подобный налог неизбежно повлияет на цены, поэтому меры следует принимать очень осторожно.

Углеродный сбор повлияет и на дополнительную финансовую нагрузку на бизнес: она составит от 939 миллиардов рублей в год при самом мягком сценарии до 9,4 триллиона рублей при самом жестком. Больше всего (от 733 миллиарда до 7,3 триллиона рублей) придется заплатить основным эмитентам СО2, которые ответственны за 78 процентов всех выбросов в стране. Компании по производству электроэнергии и тепла заплатят от 325 миллиардов в год до 3,2 триллиона рублей, сфера дорожного и трубопроводного транспорта — от 122 миллиардов до 1,2 триллиона рублей, а предприятия по добыче полезных ископаемых — от 84 миллиардов до 841 миллиарда рублей.

Эксперимент по снижению выбросов и выходу на углеродную нейтральность начнется в Сахалине. Остров должен достичь нулевых выбросов к 2025 году. Эксперты оценили такой проект как амбициозный, но достижимый при выполнении ряда условий. Аналитики также отметили удачное расположение Сахалина — его локация способствует ускоренному переходу на возобновляемые источники энергии.