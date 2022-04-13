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В Госдуму внесли проект о досрочном прекращении полномочий умершего Жириновского

В Госдуму внесен проект постановления о досрочном прекращении полномочий Жириновского

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

В Государственную Думу внесен проект постановления о досрочном прекращении полномочий скончавшегося лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Текст документа размещен в системе обеспечения законодательной деятельности в среду, 13 апреля.

Инициатором выступила комиссия Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, и мандатным вопросам.

«Считать досрочно прекращенными полномочия депутата <...> Жириновского Владимира Вольфовича, избранного по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы <...> в связи с его смертью», — говорится в тексте постановления.

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Евгения Куликова
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