В Госдуму внесли проект о досрочном прекращении полномочий умершего Жириновского

В Госдуму внесен проект постановления о досрочном прекращении полномочий Жириновского

В Государственную Думу внесен проект постановления о досрочном прекращении полномочий скончавшегося лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Текст документа размещен в системе обеспечения законодательной деятельности в среду, 13 апреля.

Инициатором выступила комиссия Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, и мандатным вопросам.

«Считать досрочно прекращенными полномочия депутата <...> Жириновского Владимира Вольфовича, избранного по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы <...> в связи с его смертью», — говорится в тексте постановления.

О смерти председателя ЛДПР Владимира Жириновского стало известно 6 апреля. Глава Минздрава Михаил Мурашко пояснил, что политика не удалось спасти из-за тяжести его заболевания.

Жириновского похоронили в пятницу, 8 апреля, на Новодевичьем кладбище в Москве.