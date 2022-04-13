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69-я параллель

Путин высказался о ликвидации ущерба экологии в Арктике

Президент Путин заявил о необходимости продолжить ликвидацию ущерба экологии в Арктике

Фото: Saul Loeb / Reuters

Проекты по ликвидации накопленного экологического ущерба в Арктике должны быть продолжены в полном объеме. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что все российские программы в Арктике тесно связаны с задачами по сохранению биоразнообразия и арктических экосистем.

«Это касается и научно-исследовательских программ, прежде всего направленных на обеспечение стабильного баланса между экономическим развитием и сбережением арктической природы», — заявил Путин.

Глава государства также отметил, что Россия открыта для сотрудничества со всеми заинтересованными по проектам в Арктике партнерами.

Кроме того, Путин потребовал не откладывать планы в Арктической зоне России, несмотря на санкции. Он заявил, что нужно наращивать темпы по всем проектам.

Стратегия России по развитию Арктики направлена на повышение благосостояния и качества жизни ее населения, включая адаптацию коренных народов Севера к изменению климата. Также внимание уделяется сохранению арктического биоразнообразия и уникальных экосистем и поиску решений в области глобальной энергетической и транспортной безопасности. Кроме того, Россия заинтересована в продвижении сотрудничества в области науки в северных широтах.

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Константин Лысяков
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