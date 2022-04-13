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Названа стоимость билетов на популярные экзотические курорты в майские праздники

В АТОР заявили, что улететь на Бали и Маврикий можно с пересадкой в ОАЭ

Фото: Bethan James / Unsplash

Эксперты туриндустрии раскрыли способы добраться до популярных экзотических курортов в условиях ограничений, а также назвали оптимальные цены на авиабилеты в период майских праздников. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Улететь на Бали и Маврикий можно на рейсах иностранных авиакомпаний с пересадкой в ОАЭ. Emirates возобновит регулярные рейсы в Индонезию 1 мая, авиабилет из Москвы в одну сторону обойдется в 106 тысяч рублей на одного.

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В АТОР заявили, что на Маврикий перевозчик выполняет девять рейсов в неделю. Стоимость билетов по маршруту Москва — Дубай — Маврикий с отправлением 1 мая начинается от 103 тысяч рублей в одну сторону.

Также с 1 июля Emirates начнет летать в Лагос (Нигерия), а с 23 июня — увеличит число регулярных рейсов в Сингапур. Кроме того, перевозчик запланировал расширить полетную программу в Южную Америку. Со 2 ноября 2022 года возобновятся рейсы в Буэнос-Айрес через Рио-де-Жанейро.

Ранее в апреле власти Индонезии отменили обязательную сдачу ПЦР-тестов для привитых туристов после въезда в страну. Новая мера распространяется на российских путешественников, привитых вакциной «Спутник V».

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Мария Гейн
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Названа стоимость билетов на популярные экзотические курорты в майские праздники
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