Чемпион Bellator описал тренировки с Емельяненко

Чемпион Bellator Вадим Немков рассказал о сильных ударах Федора Емельяненко на тренировках

Российский боец смешанного стиля (MMA) Вадим Немков рассказал о тренировках с Федором Емельяненко. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Боец Fedor Team рассказал, что 45-летний тяжеловес участвовал в тренировочном процессе, помогая ему в подготовке. «Федор был с нами в Кисловодске, спарринговали и боролись», — заявил он. Немков подчеркнул, что Емельяненко демонстрировал бокс и борьбу на высоком уровне.

Немков описал удары в исполнении Емельяненко. «Он умеет разрывать дистанцию. Вроде в метре от тебя, а потом уже рядом и насыпает очень сильно», — рассказал он.

Немкову предстоит поединок с Кори Андерсоном, известному по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Турнир с участием россиянина пройдет 15 апреля.