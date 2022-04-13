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Чемпион Bellator описал тренировки с Емельяненко

Чемпион Bellator Вадим Немков рассказал о сильных ударах Федора Емельяненко на тренировках

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Вадим Немков рассказал о тренировках с Федором Емельяненко. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Боец Fedor Team рассказал, что 45-летний тяжеловес участвовал в тренировочном процессе, помогая ему в подготовке. «Федор был с нами в Кисловодске, спарринговали и боролись», — заявил он. Немков подчеркнул, что Емельяненко демонстрировал бокс и борьбу на высоком уровне.

Немков описал удары в исполнении Емельяненко. «Он умеет разрывать дистанцию. Вроде в метре от тебя, а потом уже рядом и насыпает очень сильно», — рассказал он.

Немкову предстоит поединок с Кори Андерсоном, известному по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Турнир с участием россиянина пройдет 15 апреля.

Николай Костюков
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