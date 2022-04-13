Офисам в Москве предрекли опустение

К концу года доля пустующих офисов Москвы может вырасти до 14,5 процента

К концу 2022 года доля свободных помещений в офисах бизнес-центров класса А в Москве может вырасти до 14,5 процента. Опустение подобным помещениям предрекли в консалтинговой компании Knight Frank, сообщает РБК.

Прогноз касается наиболее дорогих и технически оснащенных офисных комплексов в центре столицы. Аналитики предположили, что доля пустующих помещений может увеличиться с 9,7 процента до 14,5-19,5 процента. Если прогноз сбудется, то показатель станет максимальным за последние пять лет. В 2017 года доля достигла 17,1 процента, в 2018 — 12,5 процента.

В девелоперской компании Stone Hedge предположили, что к концу 2022 года показатель будет находиться на уровне 16-17 процентов. Однако некоторые эксперты дают иные прогнозы. В консалтинговой компании «Коллиерз Интернешнл» назвали долю в 10 процентов.

Специалисты предрекли наиболее сильное опустение дорогим площадкам, так как традиционно их занимали международные компании. Однако эксперты посчитали, что подобные фирмы не откажутся от аренды помещений одновременно из-за штрафов, которые предусмотрены в случае нарушений условий договора.

Ранее снимающие государственную и муниципальную недвижимость владельцы бизнеса в России попросили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о помощи и предложили властям разрешить делать скидки на аренду. Автором инициативы выступила общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России».