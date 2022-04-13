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Росгвардейцы благоустроили памятники советским воинам в Херсонской области

Росгвардейцы проводят работу по благоустройству памятников красноармейцам под Херсоном

Кадр: RT

Росгвардейцы благоустроили мемориалы и братские могилы советских воинов в населенных пунктах Херсонской области. Об этом в среду, 13 апреля, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

По словам Грибакина, работу по наведению порядка на братских могилах погибших в боях с фашистами красноармейцев проводят в преддверии Дня Победы. В Росгвардии отметили, что многие областные мемориалы Великой Отечественной войны находятся в хорошем состоянии.

«Местные жители, несмотря на препятствия, находили возможность ухаживать за памятниками советским воинам», — рассказал официальный представитель Росгвардии.

В преддверии праздника масштабная акция Росгвардии будет проводиться во всех населенных пунктах Украины, где выполняют служебные задачи военнослужащие и сотрудники ведомства.

7 апреля сообщалось, что росгвардейцы помогли доставить 80 тонн гуманитарной помощи для жителей Харьковской области. Они обеспечили безопасность колонны МЧС из 10 грузовых автомобилей с продуктами и предметами первой необходимости.

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Владимир Седов
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