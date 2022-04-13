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Стало известно о просьбе Зеленского к Байдену

Politico: Зеленский попросил Байдена включить вертолеты в пакет военной помощи Украине

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский попросил американского лидера Джо Байдена включить вертолеты в новый пакет военной помощи Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванных представителей властей США.

Как стало известно изданию, США изначально не планировали включать вертолеты в этот пакет помощи.

«Во время разговора Байдена с Зеленским последний попросил включить вертолеты в пакет новой военной помощи. Президент США согласился удовлетворить эту просьбу», — сказал один из собеседников.

Ранее 13 апреля сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена утвердила указ, согласно которому Украина получит военную помощь в размере 750 миллионов долларов, включая поставки гаубиц. Позднее в этот же день Белый дом сообщил, что США выделят Украине военную помощь еще на 800 миллионов долларов. В новый пакет войдут вертолеты, бронетранспортеры и артиллерия.

Марина Совина
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