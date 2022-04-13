Россиянин расстрелял из карабина подростков и сел на 16 лет за убийство

Суд приговорил к 16 годам расстрелявшего подростков из карабина жителя Иркутской области

Куйтунский районный суд Иркутской области вынес приговор 23-летнему жителю села Барлук, признав его виновным в убийстве и покушении на подростков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужчина также виновен в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Он осужден на 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Суд установил, что вечером 18 ноября 2020 года молодой человек был дома, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Он услышал на улице крики, взял карабин и вышел из дома. Не разбираясь в ситуации, без предупреждения молодой человек открыл огонь по автомобилю. Там в это время находились несовершеннолетние молодой человек и девушка. В результате расстрела она погибла на месте, а ее друга госпитализировали с огнестрельным ранением.