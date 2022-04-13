Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Итальянская газета назвала роль Джонсона в противостоянии Запада и России

La Stampa назвала премьера Британии Джонсона главным поджигателем конфликта с Россией

Фото: Globallookpress.com

Премьер-министр Британии Борис Джонсон является «главным поджигателем» конфликта с Россией, считает колумнист итальянской газеты La Stampa.

Комментируя недавний визит британского премьера в Киев, автор очерка назвал Джонсона политиком, который с момента начала конфликта на Украине пытается взять на себя роль лидера коалиции Запада в противостоянии с Россией.

«При этом, сидя в окопе, премьер Британии всячески пытался отмежеваться от этих вечно колеблющихся европейцев, то и дело твердящих свое фирменное "Да, конечно, но…". А британец, эдакий Джон Булль (собирательный образ англичанина, олицетворяющий Великобританию. — примечание "Ленты.ру"), устраивает им нагоняй», — считает журналист.

Материалы по теме:
Холодные войны. Германия и Россия годами поддерживали друга друга. Как события на Украине меняют их отношения?
Холодные войны.Германия и Россия годами поддерживали друга друга. Как события на Украине меняют их отношения?
2 апреля 2022
Борис, ты не прав! Как вечеринки британского премьера в разгар пандемии испортили его репутацию и политическую карьеру
Борис, ты не прав!Как вечеринки британского премьера в разгар пандемии испортили его репутацию и политическую карьеру
24 января 2022

Также автор напомнил, что британский премьер-министр Тони Блэр аналогичным образом способствовал эскалации и началу войны в Ираке в 2003 году. По его мнению, Лондон со времен Суэцкого кризиса 1956 года выступает в роли «преданного дворецкого» для Вашингтона.

Ранее группа представителей более чем 550 продовольственных банков Великобритании констатировали, что рост цен на продукты и электричество на фоне антироссийских санкций подталкивает некоторых британских граждан «к краю пропасти». Так, «Независимая сеть продовольственной помощи» в письме премьер-министру Борису Джонсону заявила, что обеспокоена «масштабами страданий» и «способностью предотвратить голодание граждан в ближайшие недели и месяцы».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о более тысячи сдавшихся в плен в Мариуполе военных ВСУ
Россияне решили избавиться от старой одежды
Назван способ выстроить личные границы при общении с людьми
Ученики подмосковной школы попали в больницу из-за газовой атаки
В дом российского миллиардера в Италии бросили коктейль Молотова
В Совфеде рассказали о формировании у украинцев ненависти к России
В Белоруссии допустили введение безвиза для соседних стран ЕС
Захарова прокомментировала желание МВД Украины «выбить показания» из Медведчука
В России оценили трудности с бумагой для книг
В России объявили о попытке экономической блокады от Запада
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.