Раскрыта связь между цветом помады девушки и ее личностью

Психолог Иева Кубилюте заявила, что оранжевый цвет помады говорит о незрелости девушки

Доктор медицинских наук Моника Вассерманн и психолог-сексолог Иева Кубилюте из Великобритании раскрыли связь между цветом помады девушки и ее личностью. Соответствующий материал приводит издание The Sun.

По словам экспертов, любительницы косметического средства оранжевого цвета оптимистичны и питают страсть к путешествиям. В то же время указанный оттенок может свидетельствовать о незрелости и легкомысленности, отметили они. В свою очередь, малиновый цвет говорит о страстной, смелой и уверенной натуре. «Малиновый, более теплый оттенок красного, символизирует решимость и успех, а также излучает атмосферу чувственности», — заявили специалистки.

Кроме того, ярко-розовый оттенок выбирают жизнерадостные и энергичные девушки, а пастельный розовый — признак доброго и сострадательного характера. При этом, по мнению Вассерманн и Кубилюте, нюдовым оттенкам отдают предпочтение практичные и уравновешенные личности, кирпично-красный говорит о высокой жизненной активности и уверенности в себе, а бордовый — об амбициозности.

Помимо того, коричневые оттенки свидетельствует о надежности и сдержанности, которые в то же время могут сопровождаться отсутствием чувства юмора. В свою очередь, черный цвет, по словам экспертов, символизирует силу, элегантность и таинственность, фиолетовый — индивидуалистичность, а синий нередко выбирают смелые и творческие личности, которые при этом могут оказаться недружелюбными и неэмоциональными.

Ранее в апреле российский психолог, гипнотерапевт и НЛП-тренер Ольга Адрианова раскрыла связь между характером девушки и размером ее сумки. Специалистка заявила, что маленькие сумки выбирают легкие в общении женщины, которые предпочитают решать проблемы по мере их поступления. Кроме того, владелицы подобного аксессуара, как правило, уравновешенны и привыкли доверять окружающим, отметила Адрианова. «Маленькая сумочка — это про базовые чувства спокойствия и безопасности, которые так необходимы, чтобы быть счастливой», — объяснила она.