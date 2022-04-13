Кипр собрался лишить гражданства четырех российских предпринимателей

Власти Кипра лишат гражданства предпринимателей из России Гуцериева, Кузьмичева, Мошковича

Власти Кипра собрались лишить гражданства четырех российских предпринимателей, которые попали в антироссийские санкционные списки Евросоюза, и членов их семей. Об этом сообщает Phileleftheros.

По данным газеты, речь идет о Михаиле Гуцериеве, Алексее Кузьмичеве, Вадиме Мошковиче и Александре Пономаренко, а также их женах и детях.

В общей сложности в список на лишение кипрского гражданства, утвержденный на последнем заседании кабинета министров, включены имена 21 обладателя «золотых паспортов», в том числе упомянутых россиян.

О намерении аннулировать «золотые паспорта» четырех граждан России 8 апреля заявлял президент республики Никос Анастасиадис.