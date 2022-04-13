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Макрона назвали никчемным президентом во время встречи с избирателями

На встрече с избирателями Макрона назвали никчемным президентом и обвинили в цинизме

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон подвергся публичной критике во время встречи с избирателями в коммуне Шатнуа на северо-востоке страны. Один из местных жителей назвал его никчемным президентом и обвинил в высокомерии и цинизме. Кадры со встречи транслировал телеканал BFM TV.

«Я впервые из-за вас буду теперь голосовать за Марин Ле Пен. То, как вы относились к людям с самого начала своего мандата, возмутительно. Вы так высокомерны, презрительны и циничны. Вы просто уничтожили больницы. Я никогда не видел такого никчемного президента Пятой Республики, как вы», — заявил местный житель, попутно назвав Макрона вруном и манипулятором.

Французский президент поблагодарил его за мнение и поводы к дискуссии, но не согласился с критикой действий правительства в отношении здравоохранения. «Что касается больниц, я предоставлю факты. Я вкладывал в них по 12 миллиардов евро в год», — ответил он.

Ранее бывший президент Франции Николая Саркози выразил поддержку кандидатуре действующего лидера Эммануэля Макрона во втором туре президентских выборов. «Я буду голосовать за Эммануэля Макрона, потому что считаю, что у него есть необходимый опыт перед лицом серьезного международного кризиса — сложного как никогда», — заявил он.

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Дмитрий Сотак
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