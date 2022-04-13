В России начали сворачивать производство медицинских масок

«Известия»: компании остановили или снизили на 70-90% производство медицинских масок в РФ

Бизнес в России начал останавливать производство медицинских масок. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на представителей Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты («СИЗ»).

Известно, что в некоторых компаниях производство остановили полностью, в других — снизили объем на 70-90 процентов и вернулись к производству привычных товаров вроде матрасов, швейной продукции или средств личной гигиены. Это произошло, поскольку спрос на средства защиты в РФ начал снижаться. «Во-первых, спрос начал падать еще с января этого года из-за того, что основные потребители — ритейл и аптеки — закупились масками впрок. Во-вторых, произошла отмена масочного режима в Москве и ряде регионов, что еще больше повлияло на снижение потребления», — объяснил президент Ассоциации «СИЗ» Владимир Котов.

По его словам, при полном прекращении производства средств защиты компаниям придется утилизировать соответствующее оборудование. Решение будет принято осенью, когда эпидемиологическая ситуация прояснится. В случае, если показатели заболеваемости коронавирусом в России начнут повышаться, производство масок снова запустят, не допустив их дефицита.

Обязательное ношение масок отменили в ряде регионов России после улучшения ситуации с коронавирусом. 10 февраля противовирусные меры смягчили в Чечне. Следом ходить без масок в общественных местах разрешили в Москве. Аналогичное решение приняли власти Подмосковья.

При этом иммунолог Николай Крючков заявил «Ленте.ру», что Россию может ожидать новая волна COVID-19. По его словам, она может прийтись на осень или зиму. Значительный рост заболеваемости, по мнению Крючкова, произойдет уже в ближайшие три-четыре недели.