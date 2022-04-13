В Совфеде отреагировали на задержание Медведчука

Сенатор Цеков заявил, что Медведчук мог быть задержан более месяца назад

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук мог быть задержан более месяца назад. Такой реакцией на информацию о задержании политика поделился член Совета Федерации от республики Крым Сергей Цеков, пишет РИА Новости.

По его словам, задержание украинского политика может быть связано с его исчезновением в начале операции. Все это время Медведчук мог находиться в качестве заложника, которого готовились предъявить при удобном случае.

Цеков считает, что на это указывает изможденный внешний вид политика, который мог длительное время подвергаться моральному и физическому воздействию.

«Зеленский без суда уже назвал его изменником и предлагает обменять на украинских военнопленных, то есть фактически обменять гражданина Украины на граждан Украины», — отметил сенатор.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографии Медведчука в своем Telegram-канале. Он отметил, что политик был задержан в ходе спецоперации Службы безопасности Украины (СБУ). 18 марта Лычакоский районный суд Львова выдал заочный ордер на его арест.