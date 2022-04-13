Минобороны сообщило об уничтожении четырех украинских вертолетов

Минобороны доложило о ликвидации четырех вертолетов ВСУ на аэродроме Миргород

Вооруженные силы (ВС) России ликвидировали четыре украинских вертолета на военном аэродроме Миргород. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что среди уничтоженных вертолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ) — два Ми-24 и два Ми-8. Всего за минувшие сутки, 12 апреля, ликвидированы 46 украинских военных объектов.

Конашенков доложил, что среди пораженных объектов ВСУ два пункта управления и радиолокационная станция уничтожены в районе Боровое. Также поражены две установки реактивных систем залпового огня и четыре района, где была сосредоточена украинская техника.

Накануне Минобороны отчиталось об ударах по опорным пунктам ВСУ, которые принадлежали 24-й украинской отдельной механизированной бригаде. В ведомстве добавили, что в результате удалось уничтожить 120 человек личного состава соединения, 11 единиц бронетехники, а также 14 автомобилей различного назначения.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ее начале объявил России президент Владимир Путин. 11 апреля глава государства сообщил, что сроки завершения операции зависят от интенсивности боевых действий. Он подчеркнул, что ее основная задача — достичь всех намеченных целей, минимизируя потери.