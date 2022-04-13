Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны сообщило об уничтожении четырех украинских вертолетов

Минобороны доложило о ликвидации четырех вертолетов ВСУ на аэродроме Миргород

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России ликвидировали четыре украинских вертолета на военном аэродроме Миргород. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что среди уничтоженных вертолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ) — два Ми-24 и два Ми-8. Всего за минувшие сутки, 12 апреля, ликвидированы 46 украинских военных объектов.

Материалы по теме:
Минобороны раскрыло потери российских войск на Украине. В ходе спецоперации погиб 1351 человек
Минобороны раскрыло потери российских войск на Украине.В ходе спецоперации погиб 1351 человек
25 марта 2022
Завершился первый раунд российско-украинских переговоров. Они были сложными, но стороны наметили темы для будущих встреч
Завершился первый раунд российско-украинских переговоров.Они были сложными, но стороны наметили темы для будущих встреч
28 февраля 2022

Конашенков доложил, что среди пораженных объектов ВСУ два пункта управления и радиолокационная станция уничтожены в районе Боровое. Также поражены две установки реактивных систем залпового огня и четыре района, где была сосредоточена украинская техника.

Накануне Минобороны отчиталось об ударах по опорным пунктам ВСУ, которые принадлежали 24-й украинской отдельной механизированной бригаде. В ведомстве добавили, что в результате удалось уничтожить 120 человек личного состава соединения, 11 единиц бронетехники, а также 14 автомобилей различного назначения.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ее начале объявил России президент Владимир Путин. 11 апреля глава государства сообщил, что сроки завершения операции зависят от интенсивности боевых действий. Он подчеркнул, что ее основная задача — достичь всех намеченных целей, минимизируя потери.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В Мариуполе более тысячи бойцов ВСУ сдались в плен
Россиянам предложили альтернативу курортам Черного моря
В Белом доме сделали заявление об арестованной в России баскетболистке
Российский фондовый рынок открылся ростом
Подружка невесты заказала платье у швеи и получила «костюм фламинго»
Минобороны сообщило о двух сбитых украинских беспилотниках
Захарова прокомментировала заявления главы МИД Швеции о «российской угрозе»
Минобороны заявило об уничтожении высокоточными ракетами двух складов ВСУ
В российском регионе взорвался самогонный аппарат
Минобороны сообщило об уничтожении четырех украинских вертолетов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.