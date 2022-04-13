Россия заявила о всплеске сексуального насилия в подконтрольных Киеву районах

Зампостпреда Кузьмин заявил о всплеске сексуального насилия в подконтрольных Киеву районах

Россия отмечает резкий всплеск случаев сексуального насилия на подконтрольных украинскому правительству территориях, в том числе со стороны боевиков нацбатальонов. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН по предотвращению сексуального насилия в ходе конфликтов заявил заместитель постпреда РФ при организации Геннадий Кузьмин, передает ТАСС.

По словам российского дипломата, подобные преступления требуют «решительного осуждения и самого сурового наказания, а не замалчивания, как это предпочитают делать на Западе».

Кузьмин сообщил, что 7 марта в районе шахты «Коммунар» в Донецком регионе военнослужащие Донецкой народной республики (ДНР), прибывшие разминировать территорию, обнаружили захоронение, в котором лежали тела четырех женщин. Экспертиза показала, что перед смертью их пытали и насиловали, а одна из женщин была беременной. В этом районе базировался отряд нацбатальона «Айдар».

Кузьмин отметил, что Украина вместе с ее западными покровителями ведет против России беспринципную информационную борьбу. «Действия российских оперативных подразделений в боевой обстановке и вне ее подчинены единым жестким правилам для всего личного состава, независимо от звания и занимаемой должности», — добавил дипломат.

Ранее председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства пыток и убийства женщины Мариуполе. По данным следствия, тело со следами пыток и вырезанной на животе свастикой было обнаружено в подвале одной из школ города, где была база украинских военных.