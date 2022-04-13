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В дом российского миллиардера в Италии бросили коктейль Молотова

В виллу российского миллиардера Зайнутдинова в Италии бросили коктейль Молотова

Фото: SasaStock / Shutterstock

В виллу Понтелло российского миллиардера Тимура Зайнутдинова в итальянском городе Кастильончелло бросили коктейль Молотова. Об этом сообщает Livorno Today.

Никто не пострадал. На месте работают итальянские карабинеры. Следователи оставляют открытым вопрос о причинах произошедшего. Предполагается, что этот акт мог быть связан со специальной операцией России на Украине.

15 марта посол России во Франции Алексей Мешков допустил нападения на собственность и дома россиян за границей. Дипломат назвал текущую обстановку за рубежом разнузданной русофобской кампанией.

В марте также сообщалось, что участники британского анархистского движения захватили элитный особняк в Лондоне, чтобы показать «солидарность с украинским народом». По некоторой информации, недвижимостью владеет попавший под санкции Запада российский бизнесмен Олег Дерипаска.

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Виктория Кондратьева
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В дом российского миллиардера в Италии бросили коктейль Молотова
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